Fazer (bem) as contas à mobilidade elétrica

O Governo anunciou para este ano um desconto de €0,1902 pelo carregamento de veículos elétricos na rede de mobilidade elétrica nacional, diminuindo assim o apoio de €0,2614 praticado em 2022. Com o financiamento do Fundo Ambien­tal, trata-se de dar continuidade a um incentivo para uma maior utilização de veículos elétricos, uma mudança fundamental para que se consigam cumprir as metas de neutralidade carbónica estabelecidas pela UE até 2050.

