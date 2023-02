“Estados gerais — transformar o SNS”

O ano de 2023 pode ser um tempo de viragem na política e na governação da saúde em Portugal ou mais um ano perdido, com agravamento da desagregação do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O SNS necessita de mais capital humano, tecnológico e financeiro. Mas não basta acrescentar, é também necessário transformar — uma nova centralidade para as pessoas, a melhor integração de cuidados, gerir a informação e o conhecimento num contexto de inteligência distribuída e colaborativa, um plano de investimento plurianual no SNS, uma estratégia de cooperação transparente com os sectores privado e social, um novo modelo de governação e governança.