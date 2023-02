Estado social e contas certas

O ideário político da direita preconiza a substituição do Estado prestador pelo Estado regulador, assente na privatização não só de empresas do sector público empresarial, mas também de serviços essenciais como a educação e a saúde. Os cheques-ensino e os contratos de associação permitiriam às escolas privadas selecionar os alunos (essa sim, a verdadeira “liberdade de escolha”), deixando uma escola pública sem recursos destinada apenas aos mais pobres que a direita não se importa de deixar para trás. Na saúde, restaria um SNS reduzido ao mínimo, também para os mais pobres ou para tratar as doenças que não são rentáveis para os privados. Sistemas generalizados de seguros e o próprio Estado financiariam a saúde privada. E mesmo os serviços públicos administrativos, exceto os estritamente ligados à soberania, seriam subcontratados a empresas privadas.

