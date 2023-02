E se o Banco de Portugal der prejuízo?

A política monetária hiperexpansionista dos últimos anos foi um enorme balão de oxigénio para as famílias e empresas que pagaram juros muito mais baixos do que alguma vez sonharam. Foi também um excelente negócio para os bancos centrais e para os Estados que os detêm. Na década anterior à chegada da política de quantitative easing (QE), em 2015, os dividendos pagos pelo Banco de Portugal só por duas vezes — uma delas tangencial — ultrapassaram os €200 milhões. Nos últimos seis anos, a média foi mais do dobro. É uma diferença brutal que ajudou a consolidar as contas públicas.

