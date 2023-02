António Costa tem um problema

No primeiro ano de maioria absoluta, o primeiro-ministro, António Costa, deu duas entrevistas a televisões de sinal aberto. A primeira foi à TVI, no dia 12 de setembro de 2022. A segunda aconteceu na passada segunda-feira, à RTP, dia em que perfazia um ano sobre as eleições que lhe deram o tão desejado como inesperado resultado. Vale a pena olhar para as audiências destas duas entrevistas. Na primeira, António Costa foi visto por 949.200 espectadores. Na segunda, a desta semana, apenas 732.500 espectadores o sintonizaram. A entrevista ficou num modesto sétimo lugar na lista dos programas mais vistos do dia. Quatro meses e meio depois, o primeiro-ministro “perdeu” 216.700 espectadores. Será que está a perder mais do que isso?

