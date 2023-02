O mundo paralelo do FC Porto

Há quem fique irritado com a agressividade implícita e explícita de Pinto da Costa e Sérgio Conceição. Há quem fique irritado com aquela atitude que dá sempre a impressão de que pode dar uma estalada em alguém a qualquer momento. Eu, lamento, só fico com vontade de me rir. O FC Porto, por vezes, é um exercício de humor involuntário, porque os responsáveis portistas falam como se estivessem numa guerra – numa guerra mesmo, como a da Ucrânia -, falam como se fossem membros de um pelotão que está para lá das linhas do inimigo. Isso cria um espírito de corpo, sem dúvida, mas também cria um discurso ridículo e cómico. Vivem de facto num mundo paralelo que me choca e interessa ao mesmo tempo. Se estivesse numa faculdade de antropologia ou psicologia, seria este o meu objeto de estudo.

