Ativismo de género: e que tal “portugueses”, “portuguesas” e “portuguesos”?

Começo por um principio humanista básico. Numa comunidade saudável, todos têm direitos iguais, devem ter as mesmas oportunidades e ser tratados com respeito e compreensão. Também as minorias, sobretudo as que integram pessoas fragilizadas por estigmas, devem ser especialmente protegidas. Esta forma de encararmos o outro é exigível não só à comunidade como, também, ao Estado. Todos somos iguais perante a lei. O Estado tem obrigação de respeitar qualquer cidadão e garantir-lhe liberdade de expressão e igualdade de oportunidades.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler