O direito fundamental a uma morte autodeterminada

Em dezembro do ano passado escrevi no Expresso que o direito à vida é indissociável do direito à liberdade. Escrevi, também, que o Presidente da República e o Tribunal Constitucional seriam confrontados com o problema de determinar o que é que a Constituição impõe em matéria de autodeterminação e dignidade na morte, em condições extremas de sofrimento e de doença. Das várias respostas que foram dadas a esta pergunta decorre, quanto a mim, o resultado mais importante que se retira da pronúncia do Tribunal Constitucional. Mesmo tendo chumbado o conceito de sofrimento utilizado no decreto, fica claro que existe um número significativo de juízes constitucionais que defende a existência de um direito fundamental a uma morte autodeterminada cujo conteúdo compreende o auxílio a morrer com dignidade em condições extremas de lesão e de doença.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler