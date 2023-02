Deve Portugal Organizar o Mundial de 2030?

Para ser membro do governo, um cidadão precisa de passar por um escrutínio com 36 questões. Para se organizar um grande evento internacional bastariam quatro: (1) a aprovação do evento foi feita apenas de forma secretarial, com o timbre do Estado e em acerto com a oposição, ou foi sujeita a uma consulta à sociedade? (2) existe um sistema de governação do evento que permita planeá-lo e executá-lo de acordo com um determinado cronograma? (3) os organizadores usam publicamente argumentos subjetivos, populistas e hiperbólicos sobre os benefícios do evento (“nunca antes na história deste país”), ou a organização é alicerçada em estudos técnicos que antecipam resultados positivos? (4) está previsto um sistema de prestação de contas, controle e transparência?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler