Da eutanásia como luta política

Uma votação no Tribunal Constitucional por 7-6 quer apenas dizer que a doutrina divide-se sobre o assunto em análise. Mas, felizmente, não se divide tão facilmente em esquerda/direita como se possa pensar: um conselheiro indicado pelo PSD votou a favor da constitucionalidade; outro, indicado pelo PS votou com a maioria. O problema não é a divisão do TC; o problema é quem quer fazer de um assunto tão sensível um jogo político.

