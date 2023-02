Chega: quem anda a alimentar a besta

O que deveria ser mais um congresso do Chega para corrigir mais uma trapalhada estatutária de um partido unipessoal não se limitou a merecer uma cobertura mediática absurda, tendo em conta a regularidade das convenções e o facto de ser um formalismo imposto pelo Tribunal Constitucional, que Ventura aproveitou para mais uma eleição norte-coreana. Teve direito à presença do vice-presidente do PSD que, em 2020,quando foi candidato à liderança, defendeu que as alianças com extrema-direita eram possíveis e da ministra dos Assuntos Parlamentares, umas das figuras mais importantes do PS. E isso chegou para que o congresso, onde nem uma solução para seja que assunto fosse foi mencionada, ganhasse centralidade política. O que nunca precisa de muito, porque os jornalistas, sendo viciados em novidades, tendem a alimentá-las até as suas profecias se tornarem realidade.

