Há milhões a mais na negociação com os professores

Esboçando algumas pequenas cedências, o Governo parece nem ter percebido a razão da raiva das professoras e professores, nem o que deve fazer para concluir uma negociação que resolva estes problemas. O facto é que as pessoas que aguentam a educação e que procuram salvá-la no meio de um marasmo de burocracia, de desarranjos sociais e de tensões familiares que são despejados na escola já não suportam a lengalenga das meias medidas e das meias palavras. Na palavra “respeito” resumem tudo – exatamente a mesma que mostraram a outra maioria absoluta do PS, que alienou a escola a quem tinha declarado um “amor” infindo ainda há pouco tempo.

