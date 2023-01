Ultrarricos e ultrapobres

Em Portugal não é possível observar esta nova espécie com curiosidade entomológica. O país é demasiado pobre. Em qualquer capital cosmopolita da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia, a espécie congrega em determinados habitats. Ou em datas específicas como as Fashion Weeks e as festas de angariação de fundos para a caridade e a cultura, com o elenco de restaurantes, clubes e lugares da moda. Online a espécie é mais visível, e pode ser estudada com lupa no Instagram, no YouTube e no TikTok. A espécie faz-se acompanhar de vários grupos de subespécies, que funcionam como parasitas da espécie maior e vivem na sua sombra e serviço.

