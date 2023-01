Tabelar os preços

Nesta semana, a deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, afirmou no Parlamento que impor por lei ou ação do Governo a fixação dos preços de bens alimentares essenciais (proposto pelo PCP) é não aprender nem com a economia nem com a história. O deputado Rui Tavares, do Livre, ripostou apontando para o exemplo da Office for Price Administration (OPA), criada em 1941 nos EUA para tabelar preços durante a II Guerra Mundial. Usando a analogia de estarmos hoje também em tempo de guerra, Tavares apontava para o sucesso da OPA em controlar a inflação americana para concluir que a lição da história era que o tabelamento dos preços funciona e funcionou “para salvar o capitalismo” na “América capitalista” (nas suas palavras).

