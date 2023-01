Reservei um voo

Foi uma decisão brusca. Meti na mochila o que lá cabia e fui para o aeroporto. Olhei para o painel das partidas, escolhi um destino. Era-me quase indiferente para onde ia, queria ir. Sentei-me a tomar um café, a olhar para as pessoas. Vi de tudo. Grupos de jovens esfuziantes, se calhar era a primeira vez que iam viajar, casais de mão dada, com um grande sorriso na cara, prontos para uma viagem de sonho, para um destino, talvez tropical. Fixei-me numa conversa, que não ouvi, entre uma mãe e uma filha, pela bagagem que a jovem levava, imaginei-a mais uma emigrante à procura de um trabalho com uma remuneração justa. No último abraço as duas choravam, quem sabe se a mãe ia ficar sozinha, sem qualquer apoio.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.