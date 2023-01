Os riscos de uma guerra económica

A grande ameaça à estabilidade global continua a ser a agressão russa à Ucrânia, mas não é a única. No longo prazo, o crescente protecionismo pode atirar o mundo para uma “guerra económica”, que a revista “The Economist” considera “inevitável”. Este conflito, a generalizar-se, envolverá os Estados Unidos, a China e a Europa, mas todas as economias serão afetadas. As primeiras escaramuças já começaram. A China queixou-se dos Estados Unidos à Organização Mundial de Comércio e Macron foi o porta-voz das preocupações europeias sobre os apoios da Administração Biden à reindustrialização.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler