O Plano Ferroviário Nacional (PFN) propõe sempre em bitola ibérica a ligação a alta velocidade Lisboa-Porto e ligações entre as principais cidades para passageiros com tempos de percurso e frequências que tornem o comboio competitivo com o automóvel e no Lisboa-Porto também com o avião, o que faz sentido num contexto de descarbonização. Mas não se compreende que neste contexto se esqueçam as ligações ferroviárias à Europa em bitola europeia para o transporte das nossas exportações, pois que o atual modo de transporte das mercadorias por via rodoviária (80% das nossas exportações para a Europa) está condenado a prazo por essas razões energéticas e ambientais, recomendando a Comissão Europeia a passagem para os modos ferroviário e marítimo. Quando Espanha tiver as suas ligações em bitola europeia com França completadas, teremos grandes restrições à circulação por via rodoviária das nossas exportações para o centro da Europa.

