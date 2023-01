O Governo no vai ou racha

Não estamos tão próximos do precipício que seja de marcar calendário para eleições, pelo menos com os dados sobre os “casos e casinhos” de ontem. Os cenaristas que apresentaram o modelo — ou o outro, esse inviável, de uma sucessão primoministerial depois de uma noite tremenda no Rato — e, como seria de esperar, os que o comentam como se fosse a sério, logo abundando em detalhes sobre as coligações futuras e o avanço presidencial, têm uma agenda que nada espera dessas imaginárias eleições e só aposta na pantanização. Não estão a puxar o anzol, estão a largar linha para prolongar a pescaria.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler