Nascemos num mundo no qual a homofobia campeava, em que se baixava a voz para comentar as preferências sexuais de sicrano. Parece que vamos morrer num outro, completamente diferente, em que beltrano salta para a boca de cena do São Luiz, interrompendo a representação, para proclamar alto e bom som a suas inclinações sexuais e os direitos que imagina serem os seus e de toda a sua tribo.

