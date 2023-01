Há dias levei a minha filha a uma aula de skate ali no vale de Chelas. Era domingo: nos bancos do skatepark um grupo de migrantes africanos gozava a folga semanal; estes homens olhavam para os miúdos da aula de skate com perplexidade, era como se eles, os migrantes, estivessem num zoo a ver os estranhos hábitos destes animais chamados ocidentais, Homo occidentalis. As suas caretas tinham implícito um discurso que conheço de outro migrante pobre, o meu avô. E o discurso é este: mas porque é que vocês estão para aí a cansar-se? Estão a correr por gosto porquê? Tal como o meu avô, estes homens foram e são desumanizados pelo trabalho físico impie­doso e por isso não compreendem a obsessão ocidental com o exercício físico, sobretudo quando há um risco associado: skate, surf, paraquedismo.

