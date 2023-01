Abecasis voltou ao palco

Uma ativista trans ocupou o palco do São Luiz para protestar contra o facto de uma das personagens trans ser representada por um homem. Recordo que Agrado, em “Tudo sobre a Minha Mãe”, era representada por uma mulher — Antonia San Juan — e Lola por um homem — Toni Cantó, um ator que é deputado do PP e está a aproximar-se do Vox. Como se vê, o ator não se confunde com a personagem. Passaram-se mais de duas décadas e as coisas mudaram. Há aqui dois temas: a representação da realidade no teatro, associada à visibilidade e oportunidades dadas à comunidade trans, e a legitimidade desta forma do protesto.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler