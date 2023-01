Seria porventura descabido defender a demissão deste governo?

O talento politico de António Costa é reconhecido. Como tem demonstrado durante a sua longa vida política, é um bom estratega, se bem que com toques maquiavélicos, tem capacidade de negociação e a virtude do compromisso - do equilibrismo até, o que já não é positivo – e, aplauda-se, não é um incendiário, pelo menos na praça pública. Estas características fazem dele um bom tribuno e fariam dele um excelente diplomata ou porta voz do Governo. Mas não chegam para exercer o cargo de primeiro-ministro, pois, para além de analítico, o que é uma qualidade, António Costa é sobretudo um taticista. Entre uma reforma ou medida inadiável e a sua sobrevivência política, optará sempre pela segunda. Como se tem visto.

