Mundial 2030: e se passássemos para outra fase?

Quatro golos decidiram a final do mundial de 1978. O último (terceiro da Argentina, dois no prolongamento) chegou no dealbar de 120 minutos marcados pela ausência do que deveria ser, à época, o melhor jogador do mundo: Johan Cruyff. Espalhou-se a ideia de que esteve ausente porque boicotou um mundial organizado para limpar a imagem da brutal ditadura argentina. E minutos depois daquele golo, de facto, o capitão argentino, Passarela, recebia o troféu das mãos do general Videla. A pouco mais de um quilómetro, na Escola de Marinha Naval, centenas de prisioneiros políticos enchiam o maior campo de concentração do regime militar. Na realidade, foram outras as razões para Cruyff não ir ao Mundial. Mas o mito persistiu como história alternativa para que não nos envergonhássemos com a cumplicidade geral.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler