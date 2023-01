Eu mudo o hino, se Dino D’Santiago mudar o discurso

Tenho pelo menos duas coisas em comum com Dino d'Santiago. Em primeiro lugar, partilhamos uma alergia ao hino. Aquele lero-lero jacobino resulta de um golpe de estado (1910) que se seguiu a um regicídio (1908), dois eventos sanguinários que uma minoria lisboeta radical impôs ao resto do país. Mesmo quando me arrepio nos jogos de futebol, não consigo deixar de pensar nisso. Aliás, é simplesmente patético aquilo que se vive em Portugal a cada 5 de Outubro: comemoramos um golpe de Estado radical (5 de outubro de 1910) em vez de comemorarmos a fundação de Portugal (5 de outubro de 1143). Somos de certeza absoluta o único país do mundo que não comemora com orgulho a sua fundação, que, neste caso, tem quase 900 anos.

