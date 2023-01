Os donos da casa

Domingo passado, no final da cimeira entre Emanuel Macron e Olaf Scholz, a presidência francesa e o governo alemão emitiram um comunicado conjunto que é, ao mesmo tempo, um programa de governo da União Europeia (UE), uma lista de interesses franco-alemães e um aviso à navegação sobre quem manda, ou deve mandar, na Europa.

As duas partes estão de acordo no essencial e em vários detalhes nada irrelevantes. E o essencial, dois terços do comunicado, é sobre a União Europeia.

Que Alemanha e França queiram liderar a Europa não é novo nem inesperado. As duas maiores economias, os dois maiores países, há muito que se apresentam como o motor da Europa. Que o consigam fazer, também não é novo nem inesperado. Mas, sem o Reino Unido para os contrariar, pode ser mais fácil e não ser tão boa ideia.

Aquilo que França e Alemanha disseram é que mantêm o apoio à Ucrânia e as críticas violentas à Rússia. Sobre isso foram inequívocos. Mas o resto da Europa considera que Alemanha e França têm sido mais carruagem do que motor da posição europeia neste tema. Algumas vezes, sobretudo no caso da Alemanha, tanto por falha política como por falhas de comunicação. Mas a perceção é a que é.

Também disseram que a NATO é a pedra basilar da defesa europeia (uma questão fundamental para a Alemanha, que não quer ficar isolada na responsabilidade pela liderança do apoio a Kiev), e que o que querem é investir no pilar europeu da Aliança atlântica. Ou seja, cumprir a sua parte no esforço militar, mas fazê-lo com investimento na indústria de defesa europeia. Um tema em que Macron insiste desde sempre.

Sobre a resposta ao Inflation Reduction Act de Biden, confirmam que a proposta de Von der Leyen é a sua: simplificar as Ajudas de Estado (que uns países, como Alemanha e França, podem dar mais facilmente que outros) e criar fundos, que não especificam mas podem ser europeus, para compensar os países que têm menos folga orçamental. Como a própria França. E, de caminho, sobre reindustrialização, energia ou digital, o mantra é francês: soberania europeia (que é nova versão da autonomia estratégica) e que quer dizer apoiar potenciais campeões europeus, mesmo que à custa de outros europeus não tão campeões à escala global.

E, pièce de résistance, a pretexto de uma adesão futura dos países dos Balcãs, alteração das regras sobre o que deve ser decidido por maioria no Conselho, incluindo temas de política externa e de segurança comum mas também assuntos fiscais, seja pela futura revisão dos Tratados, seja pela imediata utilização de uma solução legal, a cláusula de passerelle, que permite mudar essas regras sem ter de mudar os Tratados.

Como é muito difícil, improvável mesmo, que alguma vez se forme uma maioria eficaz nestes temas contra a vontade de França e Alemanha, o que Paris e Berlim estão a dizer é que a sua política externa e de segurança para a União Europeia e as suas estratégias de competitividade económica não devem poder ser travadas por um ou dois países que pensem ou tenham interesses diferentes. Como, nesta altura, o exemplo que vem à cabeça é a Hungria, parece fácil concordar. No dia em que França puder dar subsídios às empresas e Portugal não puder dar-lhes benefícios fiscais, ou que a posição europeia sobre a Rússia ou a Turquia, por exemplo, seja decidida apesar da Polónia e de alguns Bálticos, ou contra a vontade de Grécia e Chipre, a ideia já não parecerá tão boa. Mas aí será tarde de mais.

A mania de confundir o interesse alemão e francês com o interesse europeu não se fica por Berlim e Paris, onde é compreensível. Seja por falta de espírito crítico, ponderação de interesse próprio, desejo de europeísmo profundo ou de obter os favores dos grandes, é um mal mais generalizado que isso. E um erro.

A posição franco-alemã sobre a guerra na Ucrânia torna Paris, e sobretudo Berlim, menos fiáveis para a maioria dos países do centro, leste e norte da Europa em matéria de segurança. A sua preferência por políticas industriais e fiscais de subsidiação às indústrias nacionais pode desfazer o mercado interno e promover concorrência desleal. E a sua política externa pondera interesses, nomeadamente comerciais e industriais, que não são comuns a muitos outros países da União.

À falta do Reino Unido, os Países Baixos, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, a Estónia, a Letónia e a Lituânia, em vez de apoiarem Londres têm procurado resistir a muitas destas iniciativas. Mas nem sempre é suficiente. E há os países que não se sabe o que pensam sobre estes assuntos.

Como todos os comunicados deste tipo, a “Declaração franco-alemã” de dia 22 está cheia do que parecem generalidades das quais é difícil discordar, como as referências às alterações climáticas ou às relações com países terceiros. Mas, além das grandes questões, há o detalhe, onde o diabo costuma estar. Sobre energia, por exemplo, França conseguiu incluir a referência ao hidrogénio de baixo carbono, em vez de hidrogénio verde. É uma questão fundamental e é por isso que Paris alinhou no futuro novo gasoduto entre Barcelona e Marselha. Se não se tiver atenção a esta discussão, quando estiver pronto para transportar hidrogénio verde da Península Ibérica, já os franceses estarão a vender o seu hidrogénio de baixo carbono aos alemães.