A Iniciativa Liberal está bem e recomenda-se

Este fim de semana decorreu a VII Convenção Nacional da Iniciativa Liberal (IL). Uma convenção universal, o que significa que todos os membros da IL puderam participar, intervir e votar, num verdadeiro exercício de democracia interna, único nos partidos do nosso espetro político. Foram 1700 liberais a eleger os novos órgãos nacionais e o novo presidente da IL, Rui Rocha.

Foram dois longos dias de debate intenso, com quase duas centenas de intervenções, com a apresentação de 16 candidaturas aos vários órgãos, três moções de estratégia global e 12 moções setoriais. Uma discussão com momentos bons e outros menos bons, onde se falou mais do partido do que do país, mas foi uma discussão necessária nesta fase de desenvolvimento do partido.

A IL foi fundada há apenas cinco anos e viveu sempre virada para fora. Em maio de 2019, eleições europeias. Pouco depois, em setembro de 2019, regionais da Madeira. Logo a seguir, em outubro, as eleições legislativas em que elegemos o primeiro deputado liberal, João Cotrim Figueiredo. Um ano volvido, estávamos a concorrer às regionais dos Açores, que resultaram na eleição do primeiro deputado ao parlamento açoriano, Nuno Barata. Em janeiro de 2021, tivemos o primeiro candidato presidencial liberal, Tiago Mayan Gonçalves. Em setembro último, concorremos às autárquicas em 51 concelhos, elegendo 90 autarcas. E, quatro meses depois, por força da crise política provocada por PS, BE e PCP, já estávamos outra vez em campanha para as legislativas de janeiro de 2022, que culminou na eleição de oito deputados para a Assembleia da República.

Dos cinco anos de existência da IL, quatro foram passados a desenvolver programas eleitorais, a preparar candidaturas, em permanente campanha para difundir as ideias liberais por todo o país, a dar a conhecer candidatos completamente desconhecidos dos portugueses e a fazer verdadeira oposição ao socialismo. Quatro anos no terreno, junto das pessoas, a demonstrar que existe uma verdadeira alternativa à estagnação do PS.

Nesta VII Convenção Nacional, tivemos pela primeira vez mais do que um candidato a presidente da IL. Pela primeira vez tivemos de escolher entre mais do que uma moção de estratégia global. Foi a altura de fazermos a análise interna que se exigia para, agora, nos voltarmos a virar para fora com a determinação, irreverência e ambição que nos caracteriza, mas mais fortes do que nunca e com o foco na luta que realmente interessa: o país, combatendo a hegemonia do PS (que quer um Estado omnipresente e omnipotente), batalhando por reformas que tragam respostas para a vida dos portugueses e, sobretudo, que lhes devolvam a esperança que têm vindo a perder.

Há décadas que vivemos ora em recessão, ora em estagnação, asfixiados por um Estado que cobra cada vez mais impostos e é cada vez pior nas respostas que dá aos cidadãos, nomeadamente nos serviços públicos. Vivemos num país em que os jovens são obrigados a emigrar para terem uma oportunidade, para terem o mínimo de estabilidade nas suas vidas.

O PS está esgotado e o PSD não é alternativa. Aliás, mais do que não ser alternativa, tem a sua quota-parte de responsabilidade na situação em que o país se encontra. Isto porque não só não faz oposição a António Costa como às vezes até cauciona ou pactua com os graves erros do PS. Assim foi com a abstenção na moção de censura ao Governo apresenta pela IL e Luís Montenegro continua sem explicar o que é preciso acontecer mais para que defenda o fim deste executivo. Assim foi com o processo de revisão constitucional em que Luís Montenegro já se mostrou favorável a normas, como os confinamentos compulsivos ou novas regras no acesso a metadados, que atentam diretamente contra direitos e liberdades individuais.

Por isso, desenganem-se aqueles que vaticinaram o fim da IL este fim de semana. A IL sai reforçada desta Convenção, com equipas carregadas de talento e energia e com um líder legitimado pela força de uma maioria absoluta, com um conjunto de ideias muito claras para reformar o partido e conquistar o país.

E é já nessas batalhas que está o foco de todos os liberais, porque a IL é a única alternativa credível em Portugal, a única capaz de liderar a oposição e romper com o bipartidarismo, pondo fim a este círculo vicioso em que a alternância no poder e o controlo do aparelho de Estado parecem ser fins em si mesmos. Só assim se conseguirá tirar Portugal da estagnação, dos últimos lugares de um sem-número de rankings internacionais e da cauda da Europa. Não se preocupem com o futuro da IL, a IL está bem e recomenda-se.