Reverter as reversões

De tão viciado que ficou a reverter as medidas de Passos Coelho, o Governo de António Costa dedica-se agora a reverter as suas próprias medidas. À falta de ideias novas, recicla as velhas. Perante o falhanço de decisões erradas, faz o seu contrário. A contestação desce às ruas? Dá-se o dito por não dito. Na crise das escolas. Na TAP. Na habitação. O Governo nega hoje o que disse ou fez ontem, por ação ou omissão. Prisioneiro da tática, António Costa adapta Groucho Marx à sua maneira: estas são as minhas ideias, mas se não gostam delas, tenho outras.

