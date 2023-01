Recessão e o milagre alemão

Esta semana, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e o ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmaram que acham improvável uma recessão em Portugal em 2023. As previsões do FMI e da Comissão Europeia há seis meses eram bem mais pessimistas e colocavam a maioria dos países na zona euro em recessão, possivelmente mesmo já no final de 2022. Os dados da evolução da macroeconomia dos últimos meses ainda não estão disponíveis e é certamente possível que a economia portuguesa até já tenha entrado em recessão, e nesse caso o otimismo de Centeno e Medina traduz-se antes em termos uma recessão muito curta, que acabará já daqui a uns meses. Só saberemos ao certo daqui a bastante tempo, quando os dados forem recolhidos e analisados. Entretanto, podemos especular. Olhando para as notícias de fora, o otimismo de Centeno e Medina é justificável.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler