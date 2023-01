O fosso digital que engole a pobreza

Não me diga que não se passou consigo. De certeza que já tentou telefonar para o atendimento de uma plataforma digital de viagens, para as reclamações de uma empresa de comunicações ou para um serviço de um hospital. Talvez tenha ficado a ouvir um som inventado para o irritar e se, ao fim de uma paciência heroica, superou as barreiras de códigos e números, pode ter encalhado num call center do Paquistão ou de Cabo Verde, onde terá sido atendido com simpatia por alguém que pode não fazer a menor ideia do que está a tentar esclarecer. Pois, já sentiu o que é andar perdido nessas teias.

