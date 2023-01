O ensino superior, o Interior e a Roménia

As empresas portuguesas só aumentarão de forma estrutural a sua produtividade quando passarem a interagir mais com o ensino superior! Esta tese defendida por Pedro Saraiva, vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa, no Encontro Nacional “Universidade: Chave para o Futuro” de dezembro, é determinante para o desenvolvimento do Interior de Portugal nos próximos anos: a articulação com os politécnicos e com as universidades das regiões periféricas são a única forma direta de as empresas distantes de Lisboa e do Porto poderem competir em igualdade de circunstâncias (ou até em vantagem) com as suas concorrentes em Portugal e no estrangeiro.

