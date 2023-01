Shakira e Piqué: a caricatura grotesca do divórcio

Eu sei que a malta adora uma bela novela. Eu sei que a malta adora a faca na liga, a água suja no alguidar e o escárnio na boca. O ser humano adora ver o pior da sua espécie em exposição pública. Adora, no fundo, as “walks of shame”, adora humilhar pessoas na praça pública - algo que a net dá de mão beijada. Eu sei que anda por aí uma enorme paródia e contra-paródia entre Piqué e Shakira, que, muito provavelmente, têm clubes de apoio e contra-apoio por essa net fora. Mas, se não se importam, eu gostava de ver a questão a partir de outro ponto de vista.

