Trotinetas ou cigarros eletrónicos: o cool que esconde a morte

É, sem sombra de dúvida, uma das grandes marcas do nosso ar do tempo: se aparecer com o rótulo de “cool”, “moderno” ou “verde”, uma marca, ideia ou pessoa é imediatamente incensada sem escrutínio e passa a ser tabu questioná-la. Uma pessoa sente que está a entrar em terreno perigoso quando faz perguntas sobre essa coisa nova, "the new big thing". É como se vivêssemos não num espaço público, mas numa permanente campanha de marketing feita por agências de vária ordem.

