É este o país criado por António Costa: tenho medo que a minha mãe entre num hospital

Confesso que nunca pensei chegar a este ponto, porque nunca pensei que os socialistas portugueses fossem tão incompetentes na gestão da coisa pública. Talvez eu seja ingénuo. Nunca esperei milagres do socialismo português, pois o socialismo nunca resultou em lado nenhum, falhou sempre em todos os países, em todos os continentes. Mas, num quadro de integração europeia, também nunca pensei que iríamos cair neste abismo, do qual, confesso, não vejo saída neste momento. A herança que nos deixa a grande era socialista (pós-1995) é mesmo uma decadência sinistra. Todos os sectores, da saúde à educação, passando pela economia, dão mostras de um cansaço brutal. O socialismo do PS, acelerado pela geringonça, colocou-nos num beco.

