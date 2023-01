Como é que se chama o presidente da câmara daquela terra na Beira Baixa?

A extrema-direita gosta de percorrer as vielas do medo e do abandono para conquistar apoios. Nos EUA, andou pelo Centro-Oeste à procura dos órfãos da globalização. Na Suécia, percorreu o sul do país para inflamar aqueles que tinham medo de imigrantes. No Brasil encontrou uma elite sulista e paulista com medo de perder privilégios. E em Portugal, calcorreia o interior do país à procura dos abandonados, dos distantes e dos velhos. E encontra-os. As maiores votações do Chega em 2022 (como % dos votos) foram em Beja, Portalegre, Santarém e Faro. O concelho com maior percentagem de votos foi Elvas. Enquanto continuarmos a negligenciar as regiões mais afastadas do Atlântico, mais se agudiza o sentimento antissistema.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler