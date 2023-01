Cinco avisos para a negociação de professores com o Governo

O absolutismo tem mesmo o seu quê. Repetindo exatamente a cartilha da anterior maioria absoluta do PS, o Governo faz da escola o seu palco de batalha contra o sindicalismo e disso encarrega ministros que chegaram ao lugar com nome feito em propostas de uma educação modernizada – mas com professoras e professores soterrados em burocracia, barreiras e humilhações.

