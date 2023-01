As Causas. Intendência nacional e independência nacional

Enquanto andamos entretidos com assuntos de intendência nacional, esquecemos muitas vezes o essencial, assuntos que têm a ver com a independência nacional.

Entre outros pontos, gostaria hoje de abordar:

a tendência antiglobalização das políticas industriais isolacionistas e protecionistas que se espalham como fogo em seara seca; a criação do espaço estratégico Indico-Pacífico; o estado da Educação em Portugal e nela os efeitos do encerramento das escolas devido à COVID e às greves que finalmente eu já não sou o único que diz que serão ilegais.

Poderão ser temas menos picantes que as demissões de membros do Governo, mas são seguramente mais estruturais e preocupantes para o nosso futuro.

O NACIONALISMO ECONÓMICO DAS POTÊNCIAS E SEUS RISCOS

A luta contra os efeitos da COVID e da invasão da Ucrânia pela Rússia deram boa consciência para excessivas limitações de direitos fundamentais.

Mas também serviram bem uma estratégia de crescente intervencionismo na economia e de intensas políticas de rendimentos e preços definidas pelo Estado.

Na mesma linha estratégica, e com as mesmas causas, surgiram e estão em expansão agressivas políticas de subsídios para instalação de indústrias, controlos e limitações a exportações e ao investimento estrangeiro.

Esta tendência surgiu em força sobretudo nos EUA e está a espalhar-se pelo mundo mais desenvolvido e pelos maiores países em território e/ou população.

Devido a isso é crescente a sensação de que a aposta na globalização está a ser substituída pela aposta no nacionalismo económico ou no regionalismo isolacionista.

Os dados quantitativos – retirados sobretudo de um excelente dossier do “Economist” - são impressionantes:

Segundo a ONU, 100 países que produzem 90% do PIB mundial adotaram políticas industriais públicas; Se os outros 7 maiores países com economia de mercado aplicarem subsídios em percentagem do PIB equivalente ao que está em curso nos EUA o valor será de 1,1 biliões de USD (o equivalente ao PIB da Indonésia, o 15º país com maior valor); Os bloqueios por rigoroso controle prévio a investimento estrangeiro têm sido aplicados em indústrias que correspondem a 60% do valor das empresas cotadas em Bolsas de Valores nos EUA; O investimento direto estrangeiro, entre 2007 e 2021, caiu de 5,3% para 2,3% do PIB Mundial; Há um risco sério de excesso de capacidade produtiva de semicondutores no Mundo devido ao incentivo dos subsídios (só nos EUA já atingem 52 milhares de milhões de USD, mais de 20% do PIB de Portugal), com inevitáveis insolvências, custos não recuperáveis, destruição maciça de capital.

Nada disto é novo à face da terra. Entre tantos outros, recordo Colbert, que no Século XVII foi o pai do “mercantilismo” na França de Luis XIV, a maior potência desse tempo.

E sempre os efeitos deste tipo de política foram semelhantes:

Custos acrescidos para os povos, agora chamados consumidores, devido à redução da concorrência e à destruição do modelo de especialização típico da globalização; Propensão ao aumento da corrupção, sempre ligada a subsídios que beneficiam os “insiders”; Aumento da fiscalidade sobre a economia e os cidadãos que não estejam nos segmentos protegidos e subsidiados; Subida aos extremos deste tipo de políticas devido a retaliações de outros países; Aumento da pobreza relativa em países menos desenvolvidos; Criação de “elefantes brancos” nas indústrias subsidiadas ( semicondutores, chips, computação quântica, inteligência artificial e biotecnologia) que desviam recursos de setores que os burocratas não privilegiarem; Tendência para que os subsídios gigantescos sejam seguidos por deslocalizações ou insolvências logo que se esgotam.

Não desconheço, e até estudei no passado, o “argumento das indústrias nascentes”, mas ele nada tem a ver com o que se está a passar no centro do Mundo, os EUA.

Para Portugal esta estratégia pode parecer uma oportunidade para uma agressiva política industrial de substituição de importações pela EU à força de subsídios, mas em minha opinião passaremos bastante ao lado dos investimentos nestas áreas estratégicas e/ou corremos o risco de investirmos subsídios em empresas que se tornarão insolvências a prazo.

E, em qualquer dos casos, pagaremos com impostos e preços muito mais caros estas fantasias.

INDICO-PACÍFICO O NOVO CENTRO DO MUNDO

Algo semelhante resulta da viragem do centro estratégico do Mundo para a área agora batizada na geopolítica com o “Indico-Pacífico”, que se revela no mapa que surge nos vossos ecrãs.

Por esta zona,

passa grande parte do comércio internacional, nela os EUA e a China se enfrentam, aí se pode localizar a 3ª Guerra Mundial, aí se fazem e desfazem alianças estratégicas, nas suas margens vive a maioria da população mundial.

O tema é demasiado multifacetado e complexo para ser aqui e agora desenvolvido em detalhe.

O quero realçar é que pouco ou mesmo nada podemos fazer, até a nível da União Europeia, para evitar essa tendência.

Mas essa tendência significa que a Europa se tornará periférica e cada vez mais irrelevante. Nesse processo Portugal tornar-se-á periferia de periferia, a menos que se desenvolva uma estratégia de adaptação a essa nova realidade e que nos tornemos muito competitivos.

Mas infelizmente, estamos focados na intendência e no curto prazo, no “mais do mesmo” como se o Mundo estivesse parado e à nossa espera.

E AS CRIANÇAS, SENHOR, PORQUE PADECEM ASSIM?

É neste contexto que os problemas da Educação que estamos a sofrer ganham mais significado.

Há um mês dediquei parte do meu programa ao tema, sob o título “Um amor sádico pela Educação Pública”. A provocação resultou e talvez tenha chamado a atenção para um tema a que o espaço mediático então não estava atento, mas que menos de um mês depois enche todas as manchetes dos jornais e aberturas de noticiários televisivos.

Nada do que tenho presenciado me leva a alterar o que escrevi nessa semana e na seguinte, e que repito no essencial:

João Costa é um péssimo político e um homem habitado por preconceitos ideológicos excessivos, como aliás refiro há anos; O PS não foi capaz de transformar a “paixão pela Educação” de Guterres num sereno amor; Ao fim de 7 anos está à vista o fracasso e a paixão pela Escola Pública transformou-se num amor sádico que leva a que dela fuja quem possa; A entrada do STOP no combate sindical está a criar um modelo de inspiração muito radical e anarquista que pode ser muito perigoso a prazo para o Ensino Público e potenciou uma concorrência selvagem por quotas de mercado entre sindicatos; A revolta dos professores é muitíssimo justificada, mas o abuso do direito de greve e o seu caráter selvagem ajudam à sobrevivência de João Costa e vai virar a sociedade civil contra eles; As revoltas são momentos de grande energia e poesia, mas como regra destroem sem construir.

A manifestação do passado sábado é, porém, um claro sinal para que o Ministro se demita, para que um novo possa tentar enfrentar os desafios e reconquistar os professores sem os quais nenhuma das essenciais reformas se conseguirá.

Entre essas urgentes e essenciais mudanças (a entrevista de Nuno Crato à Sic Notícias há dias devia ser repetida para ser ouvida várias vezes) estão:

Avaliações rigorosas e adequadas dos professores que premeiem o mérito e para ele acelerem carreiras; Melhoria dos vencimentos dos professores, across the board, redução da precariedade e das loucas deslocações a que são obrigados; descentralização das contratações com regras que evitem o que com razão temem os professores – o que os médicos do SNS estão a aceitar devido à confiança no CEO; reforço da disciplina e do civismo nas escolas, protegendo os professores contra abusos e violência de que são vítimas demasiadas vezes; exames obrigatórios para aferir conhecimentos, motivar ao estudo e premiar o mérito dos alunos; programas estruturados, acabando com o caos pedagógico que o Ministério da Educação gerou no consulado Costa+Costa; desburocratização do trabalho dos professores, afogados para nenhuma utilidade em horas e mais horas de computador para alimentar os que no Ministério encontram nisso uma razão para existir.

Sem isso e com este fragilizado Ministro agarrado ao que lhe parece um leme, mas não é mais do que uma bengala, teremos o pior de dois mundos:

Reformas essenciais para a sobrevivência do ensino público não serão feitas por falta de força política e por ideologia; e As cedências para apaziguar a multidão, feitas por um ministro meio morto e a lutar pela pele, serão todas no sentido do status quo e do facilitismo.

Leiam o que hoje escreve a Sociedade Portuguesa de Matemática e vejam esta semana as propostas para negociação do Governo, que se forem boas e não meras cedências não deveriam ter esperado 7 anos.

Nisto estamos quando começa a ser impossível esconder os efeitos devastadores do fecho das escolas a pretexto da COVID, tema a que voltarei, e que as greves selvagens e prolongadas só vão acentuar.

Tudo isto me lembra a “Balada da Neve” de Augusto Gil de que um verso dá título a este capítulo.

Na Educação está o futuro do nosso progresso num Mundo em que – como atrás referi – Portugal tem gravíssimos desafios pela frente.

E tudo isto numa conjuntura em que acabamos de saber que caímos mais 6 lugares no mais famoso ranking da competitividade dos países e com isso desde 2018 baixámos em 5 anos de 33 para 42 na lista dos 63 países estudados.

O ELOGIO

Fui há dias com alguns dos meus netos ao “Quake – Centro do Terramoto de Lisboa”, situado ao lado do novo Museu dos Coches, que me surpreendeu e que merece um enorme elogio.

É um caso exemplar de serviço público feito por iniciativa privada, que é muito pedagógico, mas encanta com recurso a novas tecnologias (a foto infra é um momento de imersão numa simulação do tremor de terra vivido dentro de uma Igreja):

Visitem o site. Prevejam uma experiência de cerca de 1,5h e convém marcar com antecedência, devido ao sucesso e ao facto de o percurso ser feito em pequenos grupos.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Hoje, excecionalmente, proponho que não leiam um livro e que apliquem o vosso tempo e dinheiro a ler um outro.

Pelas fotos que surgem infra já devem ter percebido que sugiro a leitura da “Mocidade Portuguesa” em vez de “Na Sombra”.

A explicação é simples: ambos contam a história de uma vida, em ambos os casos desde a infância, à adolescência, juventude e até à primeira idade adulta.

Jorge Calado é Professor Catedrático jubilado do Técnico e um dos nossos melhores especialistas em ópera e fotografia para dar apenas alguns exemplos.

É um “Homem do Renascimento”, pela vasta sabedoria e pela forma como integra as “duas culturas”, “ciências” e “artes”, de que falava C. P. Snow no seu livro seminal de 1959.

O livro de Calado é uma notável história da forma como vivia a classe média portuguesa no tardo-salazarismo (anos 50 e 60), vista pelos olhos de um magnífico observador e escritor.

O outro livro é a história de Harry, um membro rebelde da família real britânica, que decidiu explorar esse “fonds de commerce” por vingança e desejo de enriquecer, escrita por um ghost-writer que se não chama “Príncipe Harry”, ao contrário do que afirma a capa.

Se têm tempo e dinheiro, leiam ambos, se acharem bem. Mas em caso algum devem optar pelo que enche os escaparates e não por “Mocidade Portuguesa”, pois não imaginam o que perderiam.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

A lista de 36 perguntas que passarão a ser feitas a putativos membros do Governo (e que deveriam ser feitas aos atuais e usadas para outras nomeações) deve ser saudada – apesar das críticas que vieram de muitos lados e de não ser famosa – pois é um passo na boa direção.

Mas algumas perguntas devem ser feitas:

A lista é uma espécie de tabela como a de usada para ver quem acerta no totobola ou apenas o começo de uma conversa feita por alguém especializado? Será que conseguem evitar confundir uma lista para ajudar a uma reunião com uma lista de exclusões em abstrato o que poderá ter desnecessários efeitos meramente populistas e funcionar como uma nova espécie de Inquisição contra certas categorias de pessoas? E será verdade que a lista é para ser enviada ao Presidente da República, como uma espécie maçã envenenada entregue pela Bruxa Má à Branca de Neve? E ele aceita o risco de ser responsabilizado no futuro pela escolha do Primeiro-Ministro?

A LOUCURA MANSA

Foi G. K. Chesterton quem cunhou a expressão “virtudes enlouquecidas” (“O mundo moderno está cheio de velhas virtudes cristãs enlouquecidas. As virtudes enlouqueceram porque foram isoladas uma da outra e estão circulando sozinhas”).

O que se está a passar com a sanha persecutória a quem tenha vida profissional fora da política – agora foi Jamila Madeira – faz muito mal à Liberdade, gera uma cultura de políticos acéfalos, sem passado nem futuro, rasteiramente banais, mata a diversidade necessária à boa ecologia política.

E, sobretudo, elimina de uma penada a mera possibilidade de alguém oriundo da sociedade civil ser membro de qualquer governo. Depois não se queixem daquilo com que ficam…