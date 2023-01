A semântica de Mortágua

A legislação portuguesa é um emaranhado extenso e complexo e, em muitos casos, pouco adaptada à realidade atual. A Iniciativa Liberal tem vindo a trabalhar para simplificar a vida das pessoas e das empresas e, nesse sentido, apresentou um pacote de iniciativas de desburocratização e simplificação onde se incluía a de retirar a obrigatoriedade da afixação de um conjunto de documentos que as empresas têm de colocar em local visível e fiscalizável.

Esta obrigatoriedade de fixação de documentos em local visível ditada pela lei é, portanto, alvo de fiscalização por parte das entidades competentes e, em caso de incumprimento, tem como consequência o pagamento das coimas que o Estado não se inibe de aplicar e que representam uma enorme fonte de receita.

Legislação inútil, sem qualquer benefício efetivo, a não ser do ponto de vista do Estado, que enche os cofres à conta de pequenas infrações (tantas vezes involuntárias). E é esse longo caminho para desburocratizar e simplificar que a Iniciativa Liberal está a trilhar, beneficiando todos, que veem assim a sua vida facilitada na relação que têm com o Estado.

No debate parlamentar sobre este conjunto de propostas, que teve alguns momentos insólitos protagonizados pelas bancadas da esquerda, destaca-se a intervenção da deputada Mariana Mortágua, que aproveitou o seu tempo para expressar a sua convicção no direito a existir a tal afixação de informação inútil e para fazer a apologia dessa obrigação legal. Além disso, ainda decidiu dar uma aula de semântica e tentar ensinar-nos que, segundo a sua mundividência, quem quer que use o termo colaborador é fascista e bafiento.

O BE, como lhe é característico, invoca arrogantemente uma espécie de moralidade absoluta, da qual os seus membros são os únicos titulares, acena com os fantasmas de sempre para tentar condicionar os adversários políticos e quer impor aquela que, para si, é uma única forma admissível de ser, pensar e falar. Com a responsabilidade acrescida de ter feito parte de uma solução governativa nos últimos sete anos e, por isso, de ter também a sua impressão digital na dificil situação em que o país se encontra, o Bloco defende a capacidade do Estado de infernizar a vida das pessoas com legislação ridícula enquanto se preocupa com semântica.

É preciso recordar que, neste caso, não são os grandes grupos económicos, esses arqui-inimigos do BE, os prejudicados por esta legislação arcaica. São, sim, os donos dos pequenos negócios, das pequenas empresas, também eles trabalhadores, os tais trabalhadores que Mariana Mortágua tanto diz defender nas suas intervenções acesas e nos seus discursos inflamados. A prática está muito longe da teoria. A deputada bloquista e os seus camaradas ficam muito aquém dessas proclamações: continuam irredutíveis em não baixar impostos, defendem a manutenção de legislação que penaliza os mais pequenos e desprotegidos e só alimenta um Estado multador e castigador, sempre à procura de receitas extraordinárias.

Ou Mariana Mortágua não acredita no que diz e os trabalhadores só servem como arma de arremesso no debate político ou através da semântica que tenta impor aos outros traz-nos, finalmente, um pouco de sinceridade: na sua perspetiva, um pequeno comerciante não é também um trabalhador e, por isso, não merece que os seus direitos sejam defendidos? Nenhuma das hipóteses é abonatória, mas a segunda é bastante esclarecedora.