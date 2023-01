Um escrutínio prévio, público e transparente. O questionário? É nada

Não é de hoje que defendo um escrutínio prévio e público de quem é proposto para ministro (não sei se é viável, pela quantidade, alargá-lo aos secretários de Estado). Ao contrário do que tenho lido, não desresponsabilizaria o Governo. Não deixariam de ser o primeiro-ministro e os ministros os responsáveis pela indicação dos nomes, de que eles próprios têm o dever de saber o máximo possível. O que reduziria era as consequências do erro na escolha, impedindo que as coisas só sejam públicas quando o mal está feito, obrigando a remodelações sucessivas, que tornam cada vez mais difícil, depois de cada incidente, selecionar pessoas competentes e politicamente preparadas. Quando se procura uma solução, não se procuram formas de entalar os responsáveis políticos, mas de garantir um melhor funcionamento do sistema.

