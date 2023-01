E se os pais e mães fizessem greve?

A sociedade do #ficaremcasa largou o #ficaremcasa e seguiu a sua vidinha como se nada fosse, como se a disrupção causada por aqueles dois anos não existisse, como se não estivéssemos a viver um gigantesco excesso de mortalidade não covid, como se as crianças que perderam anos do jardim infantil e/ou escola primária não estivessem a sofrer na pele e na cabeça os efeitos daquela paragem brutal; brutal na duração e brutal no timing: quem tem agora sete ou dez anos não viveu dois anos fundamentais em sociedade. É um dado recuperável? É. Mas não é recuperável neste caos escolar.

