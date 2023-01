Tou doente na Flórida

Não correu bem. Correu tão mal que vou me fazer internar num desses hospitais da Flórida, e espalhar como de costume que meu abdómen não está bem e estou experienciando desconforto. E dor. Não vou nem aparecer na varanda, tinha pensado aparecer na varanda dessa suíte por uns instantes caso tivesse corrido bem, assim ao jeito de um tal de Mussolini, meu filho diz que o tal de Mussolini em matéria de varandas era génio mesmo, só que não gostei do final dessa história, com o homem pendurado na corda, enfim, vida de político é dura e ditador mais ainda. Ou foi tiro mesmo? Não foi corda não? Tenho de perguntar melhor pró meu filho como foi essa morte do italiano. Italiano como eu sim senhor. Boa não terá sido. Tiro não dá prá prevenir. Vou me demarcar desses cafajestes que enrolaram meu golpe numa de confusão e sujeira e mandar minha mulher dizer a esse bando de jornalistas cachorros que tou doente. De novo. Alguma coisa corre mal na minha vida fico doente e ingresso em hospital. Sentimental né? Esse atentado foi bem útil.

