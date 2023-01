Os milhões que andam pela Justiça

A Justiça, que há anos discute a inexistência de um pacto de regime, foi surpreendida esta semana com uma reforma estrutural ou, pelo menos, o início dessa mudança: a intenção, anunciada pela ministra, de mexer a fundo na jurisdição administrativa, projeto da máxima relevância, além da vontade de exercer um efetivo controlo sobre os tribunais ad hoc em matéria de contratação pública — o assunto que me traz aqui. Catarina Sarmento e Castro foi clara: a transparência na arbitragem administrativa é fundamental para o correto funcionamento do sistema e é uma das formas de eliminar suspeitas de permeabilidade destes meios à secundarização do interesse público. Não há outra forma de o dizer: é obrigatório fiscalizar os milhões de euros públicos decididos à mesa de tribunais ad hoc cuja composição não é conhecida e cujas decisões não são públicas, apesar do seu impacto nas contas públicas.

