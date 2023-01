Numa democracia constitu­cional é essencial a manutenção de uma ordem política. Esta ordem assenta na legitimidade das instituições nacionais, do Governo e do voto popular. Sem isso, prevalecem o medo, a anarquia e a tirania. As sociedades entram em desequilíbrio.

