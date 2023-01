“Não existe um direito fundamental a morrer”

Entendemos, como é consensual, que não existe um direito jurídico-constitucional à eutanásia ativa, “concebido como um direito de exigir de um terceiro a provocação da morte para atenuar sofrimentos” (...). Também não faz sentido, do ponto de vista jurídico-constitucional, “a construção de um direito a morrer”. Não podia estar mais de acordo com estas afirmações feitas por deputados do PS na Exposição de Motivos do Projecto de Lei nº 104/XIV (PS) apresentado em Novembro de 2019.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler