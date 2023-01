Mercado de trabalho em 2023: o ano da incerteza

A palavra que vai marcar o mercado de trabalho em 2023 vai ser a palavra “incerteza”. Em primeiro lugar, quanto à evolução dos salários reais. É cada vez mais consen­sual que, à semelhança do ano de 2022, os salários irão crescer a ritmo inferior à inflação. Esta é quase uma certeza — a dúvida é qual será o montante real de perda de compra. Este depende de dois fatores: da evolução da inflação e da capacidade negocial dos trabalhadores e dos seus representantes em pressionarem as empresas para aumentos salariais mais elevados. Porém, estes fatores não são independentes. Um é causa e efeito do outro e vice-versa.

