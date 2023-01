Conspiração contra a democracia

Enquanto subia a rampa do Palácio do Planalto, a turba gritava “o Brasil é nosso”. É a convicção mais profunda que têm. Não é que venceram as eleições. Para os “brasileiros de bem”, os resultados eleitorais não contam se não confirmam a vontade dos brasileiros que contam. Assim como a lei não conta, porque eles são a lei que conta. A forma como filmaram tudo demonstra o sentimento de arrogante impunidade. Prisões, polícias e repressão são para bandidos, a subclasse onde caem favelados e excluídos. E é por isso que querem facilidade no acesso às armas. Para que o “brasileiro de bem” imponha a sua lei.

