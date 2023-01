Alimentar os crocodilos...

Quando assistíamos à profanação da sede dos três poderes da República brasileira por uma turba furiosa, num indecente e criminoso desrespeito pelas regras mais básicas da democracia e do Estado de direito, a pergunta era inevitável: como podemos prevenir e evitar estes ataques à democracia? Estas perguntas já tinham justificação mesmo antes de 8 de janeiro. Recordemo-nos não só do ataque ao Capitólio, mas também que, há cerca de um mês, as autoridades alemãs travaram um alegado golpe armado, planeado por um grupo terrorista de extrema-direita, que visava derrubar as instituições do Estado. Em África, uma epidemia de golpes de Estado tem varrido o continente nos últimos anos. A tese, celebrizada por Daniel Ziblatt e Steven Levitsky, de que as democracias, atualmente, já não capitulam por via de golpes violentos, mas sim através da transformação gradual em regimes autoritários, carecerá de afinamento analítico para incorporar estes episódios violentos que se assemelham ao Putsch de Munique, de Hitler.

