O domingo dos poltrões em Brasília

Foi tudo dito sobre a semelhança e a diferença entre a invasão do Capitólio e a de Brasília: em ambos os casos tratava-se de recusar o resultado de eleições perdidas, mas no primeiro os ocupantes procuravam forçar uma votação dos congressistas então reunidos, obrigando-os a reconhecerem o derrotado Trump, ao passo que na ocupação dos palácios do Presidente, do Parlamento e do Tribunal brasileiros se tratava unicamente de vandalizar as instalações, num apogeu cénico sem destino. Num caso havia a miragem de uma disputa pelo poder, noutro sobrava a expetativa do milagre do levantamento militar ou até, nos casos mais interessantes, da chegada de extraterrestres. Uns queriam, mas os outros só esperavam.

