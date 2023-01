O PS está a destruir o país

À exceção de uma legislatura e meia, o PS governa o país desde 1995. O poder esteve e está na mão de Guterres, Sócrates e Costa e da corte socialista que se habituou ao emprego no Estado e no gabinete – com as consequências que estão agora despudoradamente à vista. O partido que passa a vida a falar em “ética republicana” perdeu por completo a vergonha e assume à luz do dia a condição de mera agência de bons empregos para os seus boys e girls.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler