A alternativa ao PS não é o regresso da direita

A oposição de direita joga com a ideia de que, em política, a memória é curta. É certo que o PSD e o CDS foram afastados do Governo no final de 2015 e já passaram sete anos, mas só por amnésia política se poderá pensar que a direita no poder faria diferente do que fez entre 2011 e 2015, e só por incompreensível ingenuidade se pode pensar que a direita regressada ao poder faria o que, na oposição, afirma pretender fazer se voltar ao poder.

Em 2011, depois de uma governação desastrosa do PS, o PSD decidiu fazer cair o Governo, rejeitando o PEC 4. É sempre bom lembrar que o Governo só se mantinha então em funções porque o PSD havia apoiado o PEC 1, o PEC 2 e o PEC 3, e se havia oposição a essas medidas de austeridade, ela vinha da esquerda, e particularmente do PCP e dos sindicatos. Mais: quando o PS aceitou o memorando da troica, fê-lo com o apoio expresso do PSD, e com a oposição contundente do PCP que não hesitou em apelidar esse documento de “pacto de agressão”.

Quando o PSD e o CDS assumiram o poder em coligação pós-eleitoral para aplicar a receita da troica, não o fizeram de corda ao pescoço qual Egas Moniz. Pelo contrário. Passos Coelho assumia mesmo a necessidade de ir além da troica e assumia a narrativa de que os portugueses tinham de pagar com austeridade o pecado de terem andado a viver acima das suas possibilidades.

Só depois de 2015, confrontado com a evidência de que a sua política de empobrecimento dos portugueses tinha sido um desastre, o PSD começou a assumir um discurso de vitimização, segundo o qual nunca teria feito o que fez se não fosse o chicote brandido pela troica que o PS nos meteu pelas portas adentro.

Se bem nos lembrarmos, enquanto o PSD e o CDS estiveram no Governo o discurso nunca foi esse. Era preciso austeridade para sanear as contas públicas custasse o que custasse e não havia alternativa a isso. Foi assim que o Governo Passos Coelho/Paulo Portas suprimiu quatro feriados obrigatórios (só recuperados por proposta do PCP em 2015), cortou subsídios de férias e de Natal a trabalhadores da função pública e a reformados, aumentou os impostos, diretos e indiretos, de uma forma nunca vista, aumentou as jornadas de trabalho, liquidou direitos dos trabalhadores, reduziu drasticamente as indemnizações por despedimento, cortou salários e congelou carreiras, mandou os jovens emigrar, e poderíamos prosseguir por muito mais linhas.

Quando perdeu a maioria absoluta em 2015, não porque o PS tenha ganho as eleições, mas porque o PCP, pela voz de Jerónimo de Sousa, lhes abriu a porta da rua, permitindo ao PS formar Governo na base de um acordo relativo à reposição de direitos e rendimentos perdidos nos últimos anos, o discurso da direita assentou durante muito tempo na ideia de que a alteração da sua política seria um desastre a curto prazo. Com o PS a ter de ceder à “extrema-esquerda”, em pouco tempo viria o diabo – diziam.

Como sabemos, em 2022 o PS conseguiu o objetivo de governar sem “empecilhos” à sua esquerda e poder voltar a governar segundo a sua natureza: manter uma retórica de esquerda e prosseguir uma política que a direita não desdenharia. O facto de o presidente da CIP (conhecido pelo patrão dos patrões) ter afirmado o seu apoio ao Orçamento do Estado para 2023 vale mais que mil palavras.

A política que o atual Governo PS está a seguir merece uma firme oposição vinda da esquerda, apesar de naturais dificuldades que no plano parlamentar decorrem da redução significativa do seu número de deputados, inviabilizando algumas iniciativas que em outras condições poderiam ser tomadas. Da parte do PCP, existe uma firme determinação de lutar contra esta política, nos seus aspetos concretos, não numa perspetiva de oposição por dever de ofício, mas com o objetivo de propor alternativas que demonstrem a diferença entre o que faz o PS e o que deveria fazer um Governo que em vez de se preocupar em defender os interesses dos grupos económicos cuidasse de defender os interesses de quem trabalha ou já trabalhou uma vida inteira para poder usufruir de direitos sociais conquistados pela luta de gerações e pela Revolução de Abril.

A oposição de direita tem como objetivo voltar ao Governo, custe o que custar, para poder servir fielmente os interesses dos grupos económicos que a apoiam. E para o conseguir tem de aproveitar todas as oportunidades que se lhe ofereçam para contestar as ações do Governo PS, sabendo perfeitamente que se estivesse no Governo tentaria fazer mais do mesmo, ou seja, pior.

Acresce, no atual quadro político, que uma direita dividida entre vários partidos que competem entre si, oferece um espetáculo pouco edificante, que vai de uma extrema-direita arruaceira, ao estilo bolsonarista, capaz de propor tudo e o seu contrário, até um PSD que promete fazer no futuro exatamente o contrário do que fez no passado, passando por uma direita dita liberal que não tem outro objetivo que não seja pôr o Estado a tudo fazer para que os ricos sejam cada vez mais ricos à custa de pobres cada vez mais pobres.

Triste futuro teria o país se a alternativa à má governação do PS fosse o regresso desta direita ao Governo. O papel da esquerda é o de demonstrar, com a sua ação e as suas propostas, que há alternativa pela esquerda a esta política e não embarcar em convergências espúrias com os partidos da direita que têm objetivos opostos aos seus.

Quando a direita ataca a gestão da TAP por atos danosos de gestão, não o faz em defesa do interesse público. Enquanto o PCP critica esses atos porque considera que a TAP tem uma importância estratégica para o país e tais atos são lesivos do interesse nacional, a direita critica-os para defender a entrega da empresa, e dos dinheiros públicos nela envolvidos, à gula de interesses privados transnacionais.

Andou bem o PCP ao votar contra a moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal. As razões de censura do PCP ao Governo não são as da Iniciativa Liberal. Anda bem o PCP ao não alinhar com propostas populistas do Chega, de inquéritos parlamentares dia sim, dia não, de exigências de demissões dia sim, dia sim, de propostas que se contradizem e de anúncios inconsequentes que não se cumprem.

Isto não significa que em determinados momentos não possa haver convergências pontuais de votações com partidos da direita, nomeadamente em torno de propostas negativas vindas do Governo PS que mereçam censura da esquerda ainda que possam ter também contra si os votos da direita. Contudo, o que importa demonstrar é que a alternativa ao Governo PS não é o regresso da direita ao Governo. A alternativa ao Governo PS tem de passar pelo reforço da esquerda que não embarque em campanhas que fazem a espuma dos dias e demonstre ser capaz de ser parte de uma alternativa às políticas de direita que aí estão de novo, agora pela mão da maioria absoluta do PS.