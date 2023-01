Uma casa: é pedir muito?

O jornal faz 50 anos. Quer isto dizer que eu estou aqui a conversar convosco há 15 anos — parece uma vida. E o que mudou no país durante esta vida? Talvez a habitação. Em 2008, eu morava há pouco tempo em Lisboa. Lembro-me da dificuldade absurda que era arrendar uma casa na cidade; arrendar até era uma excentricidade aos olhos das outras pessoas. Eu não queria comprar casa, porque não queria uma dívida tão grande e porque queria uma vida flexível: e se recebesse uma oferta de trabalho do Porto, Braga ou Bruxelas? Não queria fazer parte de uma sociedade que me parecia e parece demasiado endividada, rígida e literalmente presa às casas. Em Portugal, ter casa própria podia e pode ser uma prisão que limita horizontes.

